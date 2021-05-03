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أجواء تفاؤل قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات بفيينا

يواصل الخبراء الإيرانيون مع نظرائهم الأوروبيين في فيينا المشاورات قبيل بدء جولة جديدة من المفاوضات بعد أيام قليلة، وكانت أجواء إيجابية قد سيطرت على الجولة السابقة.