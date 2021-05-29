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من الإعلام الإسرائيلي.. سمعة الجيش الإسرائيلي أمام مواطنيه

نقاشات مستمرة في الإعلام الإسرائيلي في ضوء مستجدات ما بعد وقف إطلاق النار؛ فلم تخل الشاشات الإسرائيلية من تحليلات حول سمعة الجيش الإسرائيلي، بعد أن أخلف في نظرهم في القضاء على المقاومة الفلسطينية.