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من أجل توثيق مدينة القدس المحتلة.. مقاومة بقلم رصاص

“المقاومة بقلم رصاص”، هذا لسان حال الفنان المقدسي شهاب القواسمي الذي يعمل على إعادة توثيق مدينة القدس المحتلة، قبل أن تترك سياسة التهويد آثارها على المدينة المقدسة وتغير معالمها.