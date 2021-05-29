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02:25

ليتمكنوا من السفر.. السلطات الكويتية تشترط على مواطنيها الحصول على لقاح كورونا

بموجب قرار الحكومة الكويتية، فإن الكويتيين لا يستطيعون السفر خارج البلاد دون الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، وقد لجأ الكثير من الكويتيين للمحكمة على أمل إجبار الحكومة التراجع عن قرارها.
29/5/2021
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