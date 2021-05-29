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لبنان.. تفاقم حدة الأزمة التي يشهدها قطاعا الأدوية والمحروقات في البلاد

تفاقمت حدة الأزمة التي يشهدها قطاعا الأدوية والمحروقات في لبنان، بعد تحذير المصرف المركزي من عدم قدرته على الاستمرار في تمويل تكلفة استيراد المواد التي تدعمها الحكومة.