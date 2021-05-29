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كتب ومكتبات ضحية القصف الإسرائيلي

مكتبة “سمير منصور” في غزة واحدة من أهم وأعرق المكتبات في القطاع، لكنها كانت ضحية القصف الإسرائيلي على غزة، وتناثرت في الشوارع مئات الكتب، التي كانت حصيلة عمر من الكد.