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شهيد خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في نابلس تندد بالاستيطان

مددت إسرائيل حملة الاعتقالات داخل الخط الأخضر بعد مرور أسبوع على وقف إطلاق النار في غزة، وقد سقط شهيد خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة فلسطينية سلمية في نابلس تندد بالاستيطان.