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خطوة نادرة.. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تنشر صور شهداء أطفال غزة

في خطوة غير مسبوقة، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية صور 67 طفلا فلسطينيا استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة. وقالت الصحيفة هذه حقيقة ما فعله سلاح الطيران من جرائم ضد الأطفال.