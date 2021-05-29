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تونس.. مبادرة تطوعية لإعادة تدوير الأثاث القديم للمدارس

كريم عرفة شاب تونسي من ولاية سليانة بشمال غرب البلاد، أطلق مبادرة تطوعية لإعادة تدوير الأثاث القديم للمدارس. ويصنع عرفة من الأثاث القديم تجهيزات جديدة، يستفيد منها تلاميذ المدارس، في المناطق النائية.