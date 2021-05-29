البث الحي
02:38

تهدئة هشة وحصار خانق لقطاع غزة

إعادة إعمار غزة بدون رفع الحصار عنها هو بنظر سكان القطاع شكل من العبث. أوقفت إسرائيل قصفها غزة؛ لكنها تمارس قتلا بطيئا خفيا، بمنعها جرحى الحرب والمرضى من مغادرة القطاع للعلاج.
29/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تصعيد بعد هدوء مشوب بالحذر شهدته معظم الجبهات في اليمن

02:32
(الجزيرة)

تونس.. مبادرة تطوعية لإعادة تدوير الأثاث القديم للمدارس

01:52
(الجزيرة)

خطوة نادرة.. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تنشر صور شهداء أطفال غزة

02:35
(الجزيرة)

تنظر في اقتحام الكونغرس.. جمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة للتحقيق

02:53
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

تصعيد بعد هدوء مشوب بالحذر شهدته معظم الجبهات في اليمن

02:32
(الجزيرة)

تونس.. مبادرة تطوعية لإعادة تدوير الأثاث القديم للمدارس

01:52
(الجزيرة)

خطوة نادرة.. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تنشر صور شهداء أطفال غزة

02:35
(الجزيرة)

تنظر في اقتحام الكونغرس.. جمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة للتحقيق

02:53
المزيد من التقارير الإخبارية

تصعيد بعد هدوء مشوب بالحذر شهدته معظم الجبهات في اليمن

(الجزيرة)

تونس.. مبادرة تطوعية لإعادة تدوير الأثاث القديم للمدارس

(الجزيرة)

خطوة نادرة.. صحيفة هآرتس الإسرائيلية تنشر صور شهداء أطفال غزة

(الجزيرة)

تنظر في اقتحام الكونغرس.. جمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة للتحقيق

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

بعد دخولها أول جيوش الناتو.. تعرف على القصة المدهشة لصناعة الدرونز التركية

من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟

(الجزيرة)

شاهد- تضارب بالأيدي وتحطيم كراسي بين جماهير مانشستر سيتي وتشلسي.. أجواء ملتهبة قبل نهائي أبطال أوروبا

معركة بكل ما للكلمة من معنى بين جماهير المان سيتي وتشلسي (أسوشيتد برس)

ضباب غامض ورصاص وطاعون.. ما علاقتها بأسوأ عام في تاريخ البشرية؟

كان عام (1347 م) سيئا للغاية، حيث ضرب الموت الأسود أوروبا بشكل خطير (غيتي)