02:38

تهدئة هشة وحصار خانق لقطاع غزة

إعادة إعمار غزة بدون رفع الحصار عنها هو بنظر سكان القطاع شكل من العبث. أوقفت إسرائيل قصفها غزة؛ لكنها تمارس قتلا بطيئا خفيا، بمنعها جرحى الحرب والمرضى من مغادرة القطاع للعلاج.