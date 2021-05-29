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تنظر في اقتحام الكونغرس.. جمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة للتحقيق

عرقل الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لإنشاء لجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري للتحقيق في حادث اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.