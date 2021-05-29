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تصعيد بعد هدوء مشوب بالحذر شهدته معظم الجبهات في اليمن

شهدت محافظة مأرب معارك وصفت بالعنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين بجبهات القتال غربي المحافظة تزامنا مع غارات مكثفة شنتها مقاتلات التحالف السعودي الإماراتي لوقف هجمات الحوثيين.