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بعد عدوانها على غزة.. إسرائيل تسعى لوضع شروطها لتثبيت الهدنة وإعادة الإعمار

بعد عدوانها الذي استمر 11 يوما على قطاع غزة بدأت إسرائيل تحركاتها الإقليمية والدولية سعيا لفرض شروطها لتثبيت الهدنة مع المقاومة الفلسطينية في القطاع، وكذلك لعملية إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية في