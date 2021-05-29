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اليمن.. تعثر حلحلة الأزمة وعودة الانجراف لدوامة عنف لا تكاد تهدأ

قالت وسائل إعلام سعودية إنّه تمّ إحباط ما وصفته بهجوم معاد وشيك باستخدام زورقين مفخخين جنوبي البحر الأحمر. وفي مأرب، ذكرت مصادر عسكرية أن معارك هي الأعنف منذ 3 أسابيع دارت على جبهات القتال هناك.
29/5/2021
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