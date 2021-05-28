01:46

مظاهرة في حي الشيخ جراح لأنصار السلام الإسرائيليين وفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين

تظاهر العشرات من أنصار السلام الإسرائيليين بحي الشيخ جراح بالقدس مطالبين بإنهاء الاحتلال ووقف تهجير العائلات الفلسطينية، كما وقف صحفيون فلسطينيون على مدخل الحي للاحتجاج على عرقلة قوات الاحتلال لعملهم.