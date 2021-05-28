search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:55
مالي.. مشاورات لتشكيل الحكومة ومطالبات للتوصل لحل سلمي للمرحلة الانتقالية
وفي الوقت الذي يواصل فيه المجلس العسكري في مالي مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات سياسية وحزبية ونقابية، طالبت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) أطراف الأزمة بالتوصل لحل سلمي.
27/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الرئاسات العراقية تؤكد أن استمرار الاضطراب الأمني يعرض الدولة للخطر
play
02:40
غزة وقيود الجغرافيا.. كيف دمرت إجراءات الحصار الإسرائيلي طبيعة الحياة بالقطاع؟
play
03:04
دون إيران.. دول 4 +1 تلتقي الوفد الأميركي في فيينا لبحث الاتفاق النووي
play
03:33
أرمينيا تتهم أذربيجان بأسر 6 جنود والأخيرة تتهمهم بالتسلل عبر الحدود
play
02:54
مقاطع حول هذه القصة
الرئاسات العراقية تؤكد أن استمرار الاضطراب الأمني يعرض الدولة للخطر
play
02:40
غزة وقيود الجغرافيا.. كيف دمرت إجراءات الحصار الإسرائيلي طبيعة الحياة بالقطاع؟
play
03:04
دون إيران.. دول 4 +1 تلتقي الوفد الأميركي في فيينا لبحث الاتفاق النووي
play
03:33
أرمينيا تتهم أذربيجان بأسر 6 جنود والأخيرة تتهمهم بالتسلل عبر الحدود
play
02:54
المزيد من التقارير الإخبارية
الرئاسات العراقية تؤكد أن استمرار الاضطراب الأمني يعرض الدولة للخطر
غزة وقيود الجغرافيا.. كيف دمرت إجراءات الحصار الإسرائيلي طبيعة الحياة بالقطاع؟
دون إيران.. دول 4 +1 تلتقي الوفد الأميركي في فيينا لبحث الاتفاق النووي
أرمينيا تتهم أذربيجان بأسر 6 جنود والأخيرة تتهمهم بالتسلل عبر الحدود
الأكثر قراءة
محلل إسرائيلي: أي عار هذا الذي نعيشه.. السنوار تجول في شوارع غزة وتحدى إسرائيل باغتياله ورسائله بكل اتجاه
الصوم المتقطع يحرق الكرش ويخفض الوزن.. وهذه النصائح لتطبيقه الصحيح
حملة لخفض تقييم تطبيق فيسبوك بسبب قضية فلسطين.. ما هي العواقب الاقتصادية على إمبراطورية التواصل الاجتماعي؟
أميركا تأسف وإسرائيل لن تتعاون.. مجلس حقوق الإنسان يقر تشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية