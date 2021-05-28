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مالي.. مشاورات لتشكيل الحكومة ومطالبات للتوصل لحل سلمي للمرحلة الانتقالية

وفي الوقت الذي يواصل فيه المجلس العسكري في مالي مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات سياسية وحزبية ونقابية، طالبت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) أطراف الأزمة بالتوصل لحل سلمي.