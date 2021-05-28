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غزة وقيود الجغرافيا.. كيف دمرت إجراءات الحصار الإسرائيلي طبيعة الحياة بالقطاع؟

يمتد قطاع غزة على مساحة لا تتعدى 360 كيلومترا مربعا كشريط ساحلي ضيّق على البحر المتوسط، يسكنه قرابة مليوني شخص، وقد كان لغزة 5 معابر هي شريان حياتها قبل أن تتحول إلى أبواب موصدة تطبق عليها الحصار.