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02:32

رغم توقف الحرب منذ 8 أشهر.. الليبيون ما زالوا ينتظرون إعادة الإعمار

رغم أن الحرب في ليبيا وضعت أوزارها منذ نحو 8 أشهر، فإن آلاف الليبيين ما زالوا مهجّرين عن منازلهم التي دمرتها آلة الحرب التابعة لقوات العقيد المتقاعد خليفة حفتر، وينتظرون بدء السلطات عمليات إعادة الأع
28/5/2021
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