01:34

رئيس المجلس العسكري في مالي يقيل العديد من المسؤولين ويبحث تشكيل حكومة جديدة

أقال نائب رئيس السلطة الانتقالية وقائد الانقلاب العسكري العديد من المسؤولين في الرئاسة، ويجري قائد الانقلاب والمجلس العسكري المالي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة برئيس البلاد الأسبوع الماضي.