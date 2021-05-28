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دون إيران.. دول 4 +1 تلتقي الوفد الأميركي في فيينا لبحث الاتفاق النووي

تكثف اللجان الفنية في فيينا اجتماعاتها لبحث القضايا العالقة. والتقى ممثلو فرنسا والمانيا وبريطانيا وروسيا والصين الوفد الأميركي دون حضور إيراني. ومن طهران جاء التشديد على لسان الرئيس حسن روحاني بضرورة