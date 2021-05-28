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حتى إعلامها لم يصدقها.. فشل السلطات الإسرائيلية بترويج روايتها بالانتصار والردع

يبدو أن السلطات الإسرائيلية فشلت حتى في إقناع إعلامها المحلي بصدق روايتها بانتصارها على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أو حتى بردع التحركات الشعبية الفلسطينية في القدس والضفة الشرقية المناهضة للانته