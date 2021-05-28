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02:17
بسبب أعطال الكهرباء نتيجة العدوان الإسرائيلي.. مخاوف من انهيار قطاعات حيوية بغزة
أعرب مسؤولون عن توزيع الكهرباء بقطاع غزة عن خشيتهم من انهيار قطاعات حيوية، نتيجة أعطال الكهرباء التي نجمت عن العدوان الإسرائيلي الأخير. وزادت نسبة الأعطال على 80%؛ مما أدى إلى انقطاع الكهرباء لأكثر من
28/5/2021
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