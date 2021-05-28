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انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والمياه يزيد من تردي الأوضاع المعيشية في عدن

ازداد الوضع المعيشي في مدينة عدن اليمنية سوءا نتيجة الانقطاعات المتكررة في الكهرباء ونقص الوقود والمياه. وتشهد المدينة بين الفينة والأخرى احتجاجات تطالب بتوفير هذه الخدمات بشكل مستمر.