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03:11
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الغارات الإسرائيلية على غزة قد تشكل جرائم حرب
قالت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيان إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب. في وقت أقر فيه مجلس حقوق الإنسان الأممي إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل.
27/5/2021
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