02:20

المرشد الإيراني يعلن دعمه إجراءات مجلس صيانة الدستور بشأن أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلن المرشد الإيراني دعمه للإجراءات القانونية لمجلس صيانة الدستور بشأن أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية، وكان المجلس قد وافق على طلب 7 مرشحين، فيما رفض آخرين بينهم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني.