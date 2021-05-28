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الفرقاء الصوماليون يتفقون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية

اتفقت جميع الأطراف في الصومال على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال شهرين، كما تم الاتفاق على قيام رئيس الوزراء بإعادة تشكيل اللجان الانتخابية التي ستشرف على الانتخابات.