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الرئيس التركي يفتتح مسجد ميدان تقسيم في إسطنبول

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، مسجد تقسيم. وأدى صلاة الجمعة مع عدد من مسؤولي الدولة وآلاف المصلين الذين ملؤوا المسجد وميدان تقسيم الشهير. ويحتوي المسجد على قاعة مؤتمرات وقاعة فنية.