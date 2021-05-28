البث الحي
02:28

الرئيس التركي يفتتح مسجد ميدان تقسيم في إسطنبول

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، مسجد تقسيم. وأدى صلاة الجمعة مع عدد من مسؤولي الدولة وآلاف المصلين الذين ملؤوا المسجد وميدان تقسيم الشهير. ويحتوي المسجد على قاعة مؤتمرات وقاعة فنية.
28/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

وزيرة الخارجية السودانية: التعبئة الثانية لسد النهضة تشكل خطرا حقيقيا على السودان

03:28
(الجزيرة)

شهيد خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في نابلس تندد بالاستيطان

03:26
(الجزيرة)

رئيس المجلس العسكري في مالي يقيل العديد من المسؤولين ويبحث تشكيل حكومة جديدة

01:34
(الجزيرة)

مظاهرة في حي الشيخ جراح لأنصار السلام الإسرائيليين وفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين

01:46
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

وزيرة الخارجية السودانية: التعبئة الثانية لسد النهضة تشكل خطرا حقيقيا على السودان

03:28
(الجزيرة)

شهيد خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في نابلس تندد بالاستيطان

03:26
(الجزيرة)

رئيس المجلس العسكري في مالي يقيل العديد من المسؤولين ويبحث تشكيل حكومة جديدة

01:34
(الجزيرة)

مظاهرة في حي الشيخ جراح لأنصار السلام الإسرائيليين وفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين

01:46
المزيد من التقارير الإخبارية

وزيرة الخارجية السودانية: التعبئة الثانية لسد النهضة تشكل خطرا حقيقيا على السودان

(الجزيرة)

شهيد خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في نابلس تندد بالاستيطان

(الجزيرة)

رئيس المجلس العسكري في مالي يقيل العديد من المسؤولين ويبحث تشكيل حكومة جديدة

(الجزيرة)

مظاهرة في حي الشيخ جراح لأنصار السلام الإسرائيليين وفلسطينيين تطالب بتوفير الحماية للفلسطينيين

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟

(الجزيرة)

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

logo

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

ممن تتكون؟ وكيف تعمل؟ تعرف على غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة

مؤتمر صحفي مشترك سابق للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة (الجزيرة)