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الرئاسات العراقية تؤكد أن استمرار الاضطراب الأمني يعرض الدولة للخطر

اتفقت الرئاسات العراقية الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة واحترام القضاء والإجراءات القانونية. وأضافت في بيان لها أن الاضطرابات الأمنية يمثل تجاوزا بحق الدولة.