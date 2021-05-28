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أرمينيا تتهم أذربيجان بأسر 6 جنود والأخيرة تتهمهم بالتسلل عبر الحدود

عادت الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان للواجهة مجددا بعد اتهام وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان بأسر 6 جنود صباح الخميس، لكن وزارة الدفاع الأذربيجانية تتهم الجنود بمحاولة عبور الحدود.