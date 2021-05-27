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يجمع بين القوات السودانية والمصرية.. الخرطوم تستضيف المشروع التدريبي “حماة النيل”

انطلق في السودان اليوم المشروع التدريبي “حماة النيل” الذي يجمع بين جيشي مصر والسودان. وبينما أكدت الدولتان على أن المشروع الذي يعتبر الثالث من نوعه في غضون أشهر يهدف لرفع الكفاءة والجاهزية،