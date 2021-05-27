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من دون رؤية واضحة أو متكاملة.. بلينكن في المنطقة سعيا لفرض التهدئة

واصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته في عدد من دول المنطقة، سعيا لتثبيت التهدئة وإعادة الهدوء للمنطقة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والقدس،