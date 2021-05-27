البث الحي
03:08

من الإعلام الإسرائيلي.. أصابع الاتهام تتجه نحو نتنياهو بشأن حرب غزة

تشهد الشاشات الإسرائيلية نقاشات ساخنة متواصلة بشأن أسباب وتداعيات حرب غزة الأخيرة، فإلى جانب حملة الاعتقالات المحمومة في المدن المختلطة.
26/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مبادرة تخلد ذكرى من رحلوا بفيروس كورونا بكردستان العراق

02:06
(الجزيرة)

اتساع دائرة الفقر في اليمن وتحذيرات من كارثة إنسانية

02:24
(الجزيرة)

مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب

01:38
(الجزيرة)

انطلاق مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان

02:22
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مبادرة تخلد ذكرى من رحلوا بفيروس كورونا بكردستان العراق

02:06
(الجزيرة)

اتساع دائرة الفقر في اليمن وتحذيرات من كارثة إنسانية

02:24
(الجزيرة)

مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب

01:38
(الجزيرة)

انطلاق مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان

02:22
المزيد من البرامج

مبادرة تخلد ذكرى من رحلوا بفيروس كورونا بكردستان العراق

(الجزيرة)

اتساع دائرة الفقر في اليمن وتحذيرات من كارثة إنسانية

(الجزيرة)

مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب

(الجزيرة)

انطلاق مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

محلل إسرائيلي: أي عار هذا الذي نعيشه.. السنوار تجول في شوارع غزة وتحدى إسرائيل باغتياله ورسائله بكل اتجاه

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتجول في شوارع غزة تحديا للتهديدات الإسرائيلية باغتياله (مواقع التواصل)
logo

من الردع إلى الرعب.. لماذا يخشى العالم صواريخ إيران؟

يحيى السنوار: اتفاق وقف إطلاق النار هش والكرة في ملعب الاحتلال

السنوار: ما تم الاتفاق عليه هو وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن من الطرفين (مواقع التواصل الاجتماعي)

الصوم المتقطع يحرق الكرش ويخفض الوزن.. وهذه النصائح لتطبيقه الصحيح