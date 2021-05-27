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مفاوضات فيينا للاتفاق النووي.. تفاؤل إيراني وتحذير للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أبدى الجانب الإيراني في الجولة الخامسة بفيينا من مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، تفاؤلا بشأن فرص الوصول إلى اتفاق. أما التحذير فحملته تصريحات للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
26/5/2021
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