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مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب

خرجت مظاهرة شعبية في مدينة إدلب رفضا للانتخابات الرئاسية التي تشهدها سوريا، وقال المتظاهرون إن هذه الانتخابات غير شرعية، وطالبوا برحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد عن المشهد السياسي.
27/5/2021
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