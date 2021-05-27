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المحكمة الإسرائيلية ترجئ البت بقضية ترحيل عائلات من حي سلوان بالقدس

أرجأت المحكمة الإسرائيلية البت بقضية ترحيل عائلات فلسطينية من حي سلوان في مدينة القدس الشرقية، بينما اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على متضامنين مع سكان الحي،