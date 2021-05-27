56:29

الحصاد (2021/5/26)

ناقشت فدى باسيل في الحصاد (2021/5/26) العديد من المواضيع، كان من أبرزها: مواصلة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته في عدد من دول المنطقة.