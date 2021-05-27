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اتساع دائرة الفقر في اليمن وتحذيرات من كارثة إنسانية

أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى اتساع دائرة الفقر في اليمن، وبينت إن ثلثي السكان باتوا بحاجة إلى المساعدات، وحذرت هذه التقارير من كارثة إنسانية وصفتها بالأسوأ عالميا.