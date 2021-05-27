البث الحي
02:24

اتساع دائرة الفقر في اليمن وتحذيرات من كارثة إنسانية

أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى اتساع دائرة الفقر في اليمن، وبينت إن ثلثي السكان باتوا بحاجة إلى المساعدات، وحذرت هذه التقارير من كارثة إنسانية وصفتها بالأسوأ عالميا.
27/5/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مبادرة تخلد ذكرى من رحلوا بفيروس كورونا بكردستان العراق

02:06
(الجزيرة)

مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب

01:38
(الجزيرة)

انطلاق مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان

02:22
(الجزيرة)

من الإعلام الإسرائيلي.. أصابع الاتهام تتجه نحو نتنياهو بشأن حرب غزة

03:08
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

مبادرة تخلد ذكرى من رحلوا بفيروس كورونا بكردستان العراق

02:06
(الجزيرة)

مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب

01:38
(الجزيرة)

انطلاق مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان

02:22
(الجزيرة)

من الإعلام الإسرائيلي.. أصابع الاتهام تتجه نحو نتنياهو بشأن حرب غزة

03:08
المزيد من البرامج

مبادرة تخلد ذكرى من رحلوا بفيروس كورونا بكردستان العراق

(الجزيرة)

مظاهرة رافضة للانتخابات الرئاسية بمدينة إدلب

(الجزيرة)

انطلاق مفاوضات جوبا بين الحركة الشعبية شمال وحكومة السودان

(الجزيرة)

من الإعلام الإسرائيلي.. أصابع الاتهام تتجه نحو نتنياهو بشأن حرب غزة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

محلل إسرائيلي: أي عار هذا الذي نعيشه.. السنوار تجول في شوارع غزة وتحدى إسرائيل باغتياله ورسائله بكل اتجاه

رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يتجول في شوارع غزة تحديا للتهديدات الإسرائيلية باغتياله (مواقع التواصل)
logo

من الردع إلى الرعب.. لماذا يخشى العالم صواريخ إيران؟

يحيى السنوار: اتفاق وقف إطلاق النار هش والكرة في ملعب الاحتلال

السنوار قال إن الأمر كله مرتبط بسلوك الاحتلال خلال الأيام القادمة (الجزيرة)

الصوم المتقطع يحرق الكرش ويخفض الوزن.. وهذه النصائح لتطبيقه الصحيح