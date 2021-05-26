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02:15

وسط جدل بعدم شرعيتها.. بدء الانتخابات الرئاسية في سوريا

يواصل الناخبون في مناطق سيطرة النظام السوري التصويت بالانتخابات الرئاسية التي يترشح فيها الرئيس بشار الأسد لولاية رابعة مدتها 7 سنوات. وتعتبر المعارضة هذه الانتخابات فاقدة للشرعية.
26/5/2021
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