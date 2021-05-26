02:15

وسط جدل بعدم شرعيتها.. بدء الانتخابات الرئاسية في سوريا

يواصل الناخبون في مناطق سيطرة النظام السوري التصويت بالانتخابات الرئاسية التي يترشح فيها الرئيس بشار الأسد لولاية رابعة مدتها 7 سنوات. وتعتبر المعارضة هذه الانتخابات فاقدة للشرعية.