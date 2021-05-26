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مفاوضات فينا.. طهران تأمل أن تكون الجولة الأخيرة وواشنطن تتحدث عن المزيد

قال المبعوث الأميركي إلى إيران إنه ما زال هناك كثير من العمل يجب القيام به، بينما عبّر مساعد وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن تكون هذه الجولة هي الأخيرة.