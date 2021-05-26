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معابر قطاع غزة.. كيف تفتح ومتى تغلق؟

تسيطر إسرائيل على 5 معابر مع قطاع غزة من أصل 6؛ تغلِق معظمها وتفتحها بقرار أحادي الجانب، ليبقى معبر رفح هو المعبر الفلسطيني الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكن مصر تتحكم في فتحه وإغلاقه.