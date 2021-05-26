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مظاهرات في بغداد تطالب بالكشف عمن يقف وراء اغتيال الناشطين

قالت مصادر أمنية عراقية إن متظاهراً واحداً قتل وأصيب آخرون بجروح جراء مواجهات اندلعت بين محتجين والشرطة في بغداد، وشهدت ساحة التحرير مظاهرة طالبت السلطاتِ بالكشف عن من يغتال النشطاء.