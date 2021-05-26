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محكمة إسرائيلية ترجئ البت في قضية ترحيل عائلات فلسطينية من بلدة سلوان

أرجأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة البت في قضية ترحيل عائلات فلسطينية من بلدة سلوان. جاء ذلك خلال جلسة عقدت للنظر في استئناف مقدم من عائلتين فلسطينيتين ضد قرار الإخلاء.