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02:25
في الذكرى السنوية الأولى لمقتل فلويد.. ما واقع حقوق السود بالولايات المتحدة
بعد مرور عام على مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد رجال شرطة بيض، ما زال الأميركيون السود يتطلعون لمزيد من المساواة في المعاملة والحقوق أسوة بالأميركيين البيض.
25/5/2021
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