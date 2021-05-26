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فيينا.. تفاؤل وحذر بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني

تتواصل في فيينا أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات النووية الإيرانية. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني إحراز تقدم وصفه بالملحوظ في المباحثات، كاشفا عن التوصل إلى تفاهمات على النقاط الأساسية.