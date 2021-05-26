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تحديات تواجهها الحكومة الإسبانية في أزمة اللاجئين القصر

تشكل أوضاع القاصرين المغاربة أحد أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة الإسبانية التي تسعى الآن إلى المزاوجة بين تأمين رعايتهم والرد على خطاب متطرف يحاول استخدام مأساتهم لتأجيج الكراهية.