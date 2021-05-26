03:18

بعد خلافات عصفت بعلاقات بلديهما.. بايدن وبوتين يلتقيان في فيينا

بعد التوتر الشديد الذي شهدته علاقات البلدين وتبادلهما الاتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما بعضا، من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي جو بادين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة النمساوية.