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الاتجاه المعاكس- من انتصر في الحرب الأخيرة على غزة؟

ناقشت حلقة (2021/5/25) من برنامج “الاتجاه المعاكس” التشكيك في انتصار المقاومة الفلسطينية خلال جولة التصعيد الأخيرة في غزة، وتساءلت: من انتصر في الحرب على غزة؟