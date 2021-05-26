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49:28
الاتجاه المعاكس- من انتصر في الحرب الأخيرة على غزة؟
ناقشت حلقة (2021/5/25) من برنامج “الاتجاه المعاكس” التشكيك في انتصار المقاومة الفلسطينية خلال جولة التصعيد الأخيرة في غزة، وتساءلت: من انتصر في الحرب على غزة؟
25/5/2021
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