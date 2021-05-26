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احتجاجا على أداء الرئيس ورئيس الوزراء.. العسكر بمالي ينفذ ثاني انقلاب في 9 أشهر

لم يمر سوى 9 أشهر فقط على الانقلاب الذي شهدته مالي ضد رئيس منتخب، حتى عاد العسكر ليسيطر مجددا على المشهد في البلاد، إذ أعلن المجلس العسكري الإطاحة بالرئيس ورئيس الحكومة.