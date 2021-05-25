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وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبدأ اليوم جولة في الشرق الأوسط، تشمل القدس ورام الله والقاهرة وعمان.