search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
03:18
وزير الخارجية الأميركي يبدأ جولة في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيبدأ اليوم جولة في الشرق الأوسط، تشمل القدس ورام الله والقاهرة وعمان.
24/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
بلينكن يتعهد بدعم مساعدات إنسانية تفيد غزة لا حماس
play
02:45
الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ويجردهما من الصلاحيات
play
02:21
الكونغرس الأميركي يناقش تشريعا يحمل اسم فلويد لإصلاح نظام الشرطة
play
02:42
السلطات الإسبانية تواصل ترحيل اللاجئين من مدينة سبتة إلى المغرب
play
02:14
مقاطع حول هذه القصة
بلينكن يتعهد بدعم مساعدات إنسانية تفيد غزة لا حماس
play
02:45
الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ويجردهما من الصلاحيات
play
02:21
الكونغرس الأميركي يناقش تشريعا يحمل اسم فلويد لإصلاح نظام الشرطة
play
02:42
السلطات الإسبانية تواصل ترحيل اللاجئين من مدينة سبتة إلى المغرب
play
02:14
المزيد من التقارير الإخبارية
بلينكن يتعهد بدعم مساعدات إنسانية تفيد غزة لا حماس
الجيش المالي يعتقل رئيسي البلاد والحكومة ويجردهما من الصلاحيات
الكونغرس الأميركي يناقش تشريعا يحمل اسم فلويد لإصلاح نظام الشرطة
السلطات الإسبانية تواصل ترحيل اللاجئين من مدينة سبتة إلى المغرب
الأكثر قراءة
معركة التركي الأخير.. يوم سحق العثمانيون البريطانيين على أرض العراق!
ما الأفضل.. القهوة أم الشاي الأسود أم الشاي الأخضر؟
البطاطس المقرمشة القاتلة.. السم اللذيذ الذي تطعمه لأطفالك
بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية