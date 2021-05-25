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كيف أثر كورونا على قطاع النقل في تركيا؟

تظهر الأرقام الرسمية أن قطاع النقل الداخلي بين المدن التركية تأثر بشكل سلبي خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، في حين شهد قطاع نقل البضائع بين تركيا وأوروبا ودول أخرى ارتفاعا ملحوظا.