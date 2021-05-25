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02:40

كيف أثر كورونا على قطاع النقل في تركيا؟

تظهر الأرقام الرسمية أن قطاع النقل الداخلي بين المدن التركية تأثر بشكل سلبي خلال العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، في حين شهد قطاع نقل البضائع بين تركيا وأوروبا ودول أخرى ارتفاعا ملحوظا.
25/5/2021
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epa09227239 Philonise Floyd, brother of George Floyd with other family members, delivers remarks during a meeting with Speaker of the House Nancy Pelosi, and other lawmakers, in the US Capitol in Washington, DC, USA, 25 May 2021. Members of George Floyd&#39;s family will meet today, the one year anniversary of his murder, with lawmakers, President Biden and will participate in a memorial at Black Lives Matter Plaza. Exactly one year has passed since George Floyd was killed by now-convicted former police officer Derek Chauvin in Minneapolis, Minnesota. The year has seen a protest movement which became global and has impacted political elections, police tactics and budgets as well as investigations and prosecutions of similar cases. EPA-EFE/SHAWN THEW (وكالة الأنباء الأوروبية)

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epa09227239 Philonise Floyd, brother of George Floyd with other family members, delivers remarks during a meeting with Speaker of the House Nancy Pelosi, and other lawmakers, in the US Capitol in Washington, DC, USA, 25 May 2021. Members of George Floyd&#39;s family will meet today, the one year anniversary of his murder, with lawmakers, President Biden and will participate in a memorial at Black Lives Matter Plaza. Exactly one year has passed since George Floyd was killed by now-convicted former police officer Derek Chauvin in Minneapolis, Minnesota. The year has seen a protest movement which became global and has impacted political elections, police tactics and budgets as well as investigations and prosecutions of similar cases. EPA-EFE/SHAWN THEW (وكالة الأنباء الأوروبية)

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في الذكرى السنوية الأولى لمقتل فلويد.. ما واقع حقوق السود بالولايات المتحدة

epa09227239 Philonise Floyd, brother of George Floyd with other family members, delivers remarks during a meeting with Speaker of the House Nancy Pelosi, and other lawmakers, in the US Capitol in Washington, DC, USA, 25 May 2021. Members of George Floyd&#39;s family will meet today, the one year anniversary of his murder, with lawmakers, President Biden and will participate in a memorial at Black Lives Matter Plaza. Exactly one year has passed since George Floyd was killed by now-convicted former police officer Derek Chauvin in Minneapolis, Minnesota. The year has seen a protest movement which became global and has impacted political elections, police tactics and budgets as well as investigations and prosecutions of similar cases. EPA-EFE/SHAWN THEW (وكالة الأنباء الأوروبية)
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